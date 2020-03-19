Псковичи, живущие в сельской местности, могут взять льготную ипотеку

19 Март 2020 2020-03-19T12:40:58+03:00

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Льготную ипотеку и льготный потребительский кредит могут взять жители сельской местности в Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 19 марта, посвященной развитию сельского хозяйства в регионе. О федеральных льготах, поддерживающих жителей села, рассказал Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области.

Льготный ипотечный кредит на строительство или приобретение жилья на сельских территориях может взять житель Псковской области, если он живет не в Пскове или Великих Луках. Ставка по кредиту составит от 0,1 процента до 3 процентов годовых.

Также жители села могут взять потребительский кредит на повышение уровня благоустройства домовладений на сумму до 250 тысяч рублей со ставкой от 1 до 5 процентов.

При этом работать в сфере сельского хозяйства необязательно, заметил Николай Романов.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о сельской ипотеке.

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ИСТОЧНИК KP.RU