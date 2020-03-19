У троих псковичей обнаружили коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T13:31:31+03:00

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У троих псковичей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщил на своей странице в "Инстаграме" губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он написал, что по предварительным данным, среди тех, кто прошел обследование на коронавирус, оказались инфицированные.

"Сценарий такой же, как и по большей части России: семья из 4-х человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания ). Почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус . Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займёт несколько дней", пояснил глава региона.

Он также рассказал, что семья изолирована в соответствии со всеми инструкциями и находится под постоянным присмотром квалифицированных медиков.

"Ещё раз обращаю внимание: информация предварительная. После получения итоговой информации региональный штаб сделает официальное заявление. Я обещал, что Администрация Псковской области будет честно и своевременно информировать вас об эпидемиологической обстановке в регионе. Так и будет. Прошу относиться к этой новости со всем возможным спокойствием, потому что все необходимые меры предпринимаются (благодаря им, в первую очередь, инфицированные и были выявлены)", - обратился к подписчикам Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU