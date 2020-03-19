Тело рыбака нашли в Псковском районе

19 Март 2020 2020-03-19T13:34:47+03:00

В 2020 году это не первый случай гибели рыбаков. Пожалуйста, будьте осторожны! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В реке Великой вблизи Большой Листовки Псковского района обнаружили погибшим 66-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области, в правоохранительные органы о трупе сообщили 18 марта. На данный момент следком проводит доследственную проверку.

По предварительной информации, 18 марта днем мужчина ловил рыбу с лодки на реке Великой. Как пишут в следственном комитете, у мужчины зафиксировали признаки асфиксии при утоплении.

Что не следует делать на рыбалке с лодки, предупреждают правоохранители:

- использовать неисправное плавсредство;

- использовать судно при отсутствии средств спасения, оказания первой медицинской помощи и средств подачи звуковых и световых сигналов (спасательный круг, спасательные жилеты на каждого находящегося в лодке человека, свисток для подачи звукового сигнала, фонарик для подачи светового сигнала);

- сидеть на борту лодки, раскачивать ее, нырять с борта, пересаживаться во время движения с одного места на другое и пересаживать людей с одной лодки на другую;

- эксплуатировать надувные лодки в местах нахождения коряг;

- эксплуатировать лодку в тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться;

- находиться в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU