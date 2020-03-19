2020-03-19T14:07:17+03:00
Звезды

Великолукский театр покажет «Записки сумасшедшего» онлайн

20 марта зрители смогут посмотреть спектакль в группе театра «ВКонтакте»
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: luki-drama.ru.Фото: luki-drama.ru.
Изменить размер текста:

Великолукский драматический театр 20 марта приглашает зрителей на онлайн-трансляцию моноспектакля «Записки сумасшедшего». Об этом учреждение пишет на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

- Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, мы продолжаем думать о нашем зрителе, - пишет ВДТ. - Это для театра новый опыт работы, но надеемся, что никакой коронавирус не прервет нашего дружеского общения с вами, и в ближайшее время вы сможете посетить театр!

КОНКРЕТНО

Онлайн-трансляция моноспектакля «Записки сумасшедшего» режиссера Дмитрия Борисова пройдет 20 марта в 16:00 на стене группы театра «ВКонтакте». В спектакле играет артист театра Евгений Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петровский парк в Великих Луках преобразится до конца года
В Псковском районе машина сбила беременную лосиху
Великолукский театр покажет «Записки сумасшедшего» онлайн
Тело рыбака нашли в Псковском районе
У троих псковичей обнаружили коронавирус
Псковичи, живущие в сельской местности, могут взять льготную ипотеку
Прирост к уровню сельхозпроизводства в Псковской области составил 118 процентов
В Псковской области обеспечат двухмесячный запас продуктов
308 человек проверили на коронавирус в Псковской области
В Псковской области будут бороться с распространением фейков о коронавирусе
Первый председатель Псковского областного Собрания депутатов считает, что поправки в Конституцию давно необходимы
В Островском районе в ДТП погибли три человека
Глава Красногородского района ищет управу на варваров-лесозаготовителей
Движение по Леона Поземского должны открыть к середине лета
Наталья Ильина опровергла слухи о заражении студентов в Псковской области коронавирусом
Стало известно, кто возглавит великолукский "Кванториум"
Пропавшие в Великих Луках дети нашлись
В 2020 году площадка проекта «Июль победы» посетит районы Псковской области в даты освобождения
«Нет забытых обелисков»: «Волонтеры Победы» хотят благоустроить все захоронения в Псковской области
«Поезд Победы» ждут в Пскове в сентябре
Несколько тысяч деревьев посадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»
Руководитель ассоциации туроператоров призвала псковичей не истерить и не сдавать летние туры
Полиция раскрыла убийство сгоревшего в Черехе мужчины
В Великих Луках разыскивают двух подростков
4 миллиарда рублей Псковской области выделит правительство на развитие приграничных районов
Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка