Великолукский театр покажет «Записки сумасшедшего» онлайн

19 Март 2020 2020-03-19T14:07:17+03:00

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Великолукский драматический театр 20 марта приглашает зрителей на онлайн-трансляцию моноспектакля «Записки сумасшедшего». Об этом учреждение пишет на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

- Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, мы продолжаем думать о нашем зрителе, - пишет ВДТ. - Это для театра новый опыт работы, но надеемся, что никакой коронавирус не прервет нашего дружеского общения с вами, и в ближайшее время вы сможете посетить театр!

КОНКРЕТНО

Онлайн-трансляция моноспектакля «Записки сумасшедшего» режиссера Дмитрия Борисова пройдет 20 марта в 16:00 на стене группы театра «ВКонтакте». В спектакле играет артист театра Евгений Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU