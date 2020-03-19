В Псковском районе машина сбила беременную лосиху
Люди в автомобиле не пострадали
Фото: Николай Бесклёвный.
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У деревни Знаменка в Псковском районе автомобиль «Шевроле» сбил лосиху. Как выяснилось, самка была беременна. Об инциденте на Гдовском шоссе пишет «Псковская правда».
Люди в автомобиле не пострадали, на машине осталась большая вмятина спереди, разбито лобовое стекло.
Фото: Николай Бесклёвный.
Животное осталось в живых, но, по заключению охотоведа, лосиху придется застрелить.
ДТП случилось 19 марта около 13:50, на месте аварии работают сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU