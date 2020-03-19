2020-03-19T17:27:04+03:00
Общество

Петровский парк в Великих Луках преобразится до конца года

Детские комплексы, крытая сцена, навесы, бюст Петра I и кованая «Яблоня любви» появятся в новом парке
Максим Дмитриев
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Фото: "Великолукская правда. Новости".Фото: "Великолукская правда. Новости".
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В Петровском парке в Великих Луках поставят крытую сцену и детские игровые комплексы, а также в облагороженном общественном пространстве установят бюст Петра I и «Яблоню любви». Как продвигаются работы в Петровском парке, пишет «Великолукская правда. Новости».

Новый парк охватывает территорию от аллеи Солдатских матерей, включая летнюю эстраду и заканчивая дорогой у подъема на крепостной вал. Общая площадь объекта составляет чуть почти 32 тысячи квадратных метров.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Фото: "Великолукская правда. Новости".

С проектом Петровского парка Великие Луки выиграли Всероссийский конкурс, где получили 54 миллиона рублей.

- Мы планируем задействовать зону за летней эстрадой, которая раньше не использовалась. Будут разбиты новые тропинки и тротуары. На территории нового парка будут установлены 74 светильника, а ещё 20 камер для безопасности горожан, - рассказал Юрий Власюк, заместитель главы администрации города.

На территории парка появятся 2 больших детских комплекса, 6 пергол (навесов) и 1 пергола-шатёр, а также кованое дерево «Яблоня любви». У подножия крепостного вала разместится бюст Петра I. Тиноватый ручей расчистят, через него перекинут резной мостик, как в Пушкинских Горах. На территории парка появится много декоративных кустарников и деревьев.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Фото: "Великолукская правда. Новости".

По контракту работы должны завершить к началу декабря, однако городские власти обсуждали возможность сокращения сроков до 30 сентября.

- Хотим, чтобы великолучане поскорее увидели новый парк. Эти вопросы обсуждали на последнем совещании рабочей группы, - рассказал Юрий Власюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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