2020-03-20T10:15:56+03:00
Общество

Историк Елена Александрова: Мы должны защищать национальные интересы

Учитель из Струго-Красненского района высказалась о поправках в основной закон государства
Василиса Алексеева
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Поправки в основной закон России внесены.Поправки в основной закон России внесены.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Историк, учитель обществознания и истории Струго-Красненской средней общеобразовательной школы, Елена Александрова в интервью Псковскому агентству информации заявила, что приветствует поправки в Конституцию.

- Я, как учитель истории и обществознания, приветствую все поправки в Конституцию РФ. Они реально отражают нашу жизнь и проблемы, с которыми сталкивается сейчас наше общество, - отметила она.

Как рассказала Елена Александрова, на уроках она обсуждала этот вопрос с учениками старших классов и, они были «в состоянии уже обоснованно защищать свои позиции, представляли их действительно в положительных моментах».

- Для нашего района, где действительно все проблемы стоят очень остро, поправки очень актуальны. Порадовал приоритет патриотического направления наших законов, Конституции над международными документами. Мы, в первую очередь, должны защищать национальные интересы, - сказала она.

По мнению историка, доверие народа к власти возросло. Есть положительная тенденция в развитии контроля народа над исполнительной властью, над чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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