Историк Елена Александрова: Мы должны защищать национальные интересы
Историк, учитель обществознания и истории Струго-Красненской средней общеобразовательной школы, Елена Александрова в интервью Псковскому агентству информации заявила, что приветствует поправки в Конституцию.
- Я, как учитель истории и обществознания, приветствую все поправки в Конституцию РФ. Они реально отражают нашу жизнь и проблемы, с которыми сталкивается сейчас наше общество, - отметила она.
Как рассказала Елена Александрова, на уроках она обсуждала этот вопрос с учениками старших классов и, они были «в состоянии уже обоснованно защищать свои позиции, представляли их действительно в положительных моментах».
- Для нашего района, где действительно все проблемы стоят очень остро, поправки очень актуальны. Порадовал приоритет патриотического направления наших законов, Конституции над международными документами. Мы, в первую очередь, должны защищать национальные интересы, - сказала она.
По мнению историка, доверие народа к власти возросло. Есть положительная тенденция в развитии контроля народа над исполнительной властью, над чиновниками.
ИСТОЧНИК KP.RU