2020-03-20T10:22:33+03:00
Здоровье

76-летнюю бабушку заболевших коронавирусом псковичей госпитализировали по решению суда

Женщина общалась с вернувшимися из Испании сыном и , но не открывала дверь медикам
Алиса Солнцева
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Женщина отказывалась от карантина, несмотря на взаимодействие с заболевшими.Женщина отказывалась от карантина, несмотря на взаимодействие с заболевшими.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковский городской суд постановил поместить псковскую пенсионерку в лечебное учреждение «в недобровольном порядке». Об этом пишет ПАИ, в распоряжении которого оказалась копия решение суда.

Ранее лабораторные исследования подтвердили, что у двух псковичей, побывавших накануне в Испании, выявлен коронавирус (третий госпитализированный – их ребенок), их поместили на лечение в инфекционное отделение. Однако ранее они контактировали с мамой заболевшего мужчины, женщиной 1944 года рождения.

В связи с этим главный санитарный врач Псковской области постановил госпитализировать пенсионерку, но она ни полиции, ни медикам дверь не открывала, на телефонные звонки не отвечала. Руководитель Роспотребнадзора был вынужден обратиться в суд.

Суд принял решение «в недобровольном порядке» поместить пенсионерку в лечебное учреждение под медицинское наблюдение на срок, который нужен для получения двухкратного отрицательного анализа, но не более чем на 28 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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