Заседание по нацпроекту «Образование» с директорами школ Псковской области прошло дистанционно

20 Март 2020 2020-03-20T11:17:50+03:00

Совещания по реализации нацпроектов проводятся и в режиме карантина

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Работа комитета образования Псковской области и реализация нацпроекта «Образования» не останавливается и в режиме карантина.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с председателем профильного комитета, важное совещание с муниципальными управлениями образования и директорами школ прошло в дистанционном режиме.

- Нам важно чтобы директора всех школ (даже сельских, где учится около 15 человек) понимали, что конкретно будет происходить со школами Псковской области в 2020-2021 годах, - сказал Александр Седунов.

Нацпроект «Образование» затронет каждую школу Псковской области. По замечанию председателя профильного комитета, это важнейший результат и 2019, и начала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU