В 2020 году в Агротехническом колледже появится профессиональная мастерская

20 Март 2020 2020-03-20T11:25:42+03:00

Три мастерские, в которых студенты могут развивать свои профессиональные навыки, открылись в средних специальных учебных заведениях Пскова, Опочки и Великих Лук

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Три мастерские, в которых студенты могут развивать свои профессиональные навыки, открылись в средних специальных учебных заведениях Пскова, Опочки и Великих Лук.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с председателем регионального комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, еще одна мастерская появится в 2020 году в Агротехническом колледже.

Появление профильных мастерских помогло развитию псковской команды на чемпионате World skills.

Как показал 2019 году и псковские студенты, и псковские школьники хотят посоревноваться в профессиональном чемпионате. По этому направлению комитет по образованию обещает оказать поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU