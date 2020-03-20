В 2020 году в Агротехническом колледже появится профессиональная мастерская
Три мастерские, в которых студенты могут развивать свои профессиональные навыки, открылись в средних специальных учебных заведениях Пскова, Опочки и Великих Лук.
Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с председателем регионального комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, еще одна мастерская появится в 2020 году в Агротехническом колледже.
Появление профильных мастерских помогло развитию псковской команды на чемпионате World skills.
Как показал 2019 году и псковские студенты, и псковские школьники хотят посоревноваться в профессиональном чемпионате. По этому направлению комитет по образованию обещает оказать поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU