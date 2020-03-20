Александр Седунов: Вопрос об отмене летних каникул не ставится
После каникул образовательный процесс в Псковской области продолжится в нормальном режиме, но в дистанционной форме.
Псковичи опасаются, что в связи с карантином по коронавирусу передвинутся сроки ЕГЭ, ОГЭ, а также летних каникул. Вопроса о переносе сроков летних каникул и государственных экзаменов в Псковской области сейчас не ставится, заверил председатель профильного комитета Александр Седунов. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 марта.
Александр Седунов подчеркнул, что режим образовательного процесса в связи карантином не меняется, сроки также не сдвигаются. Но псковские школьники, как и студенты, переходят с очной формы обучения на заочную.
- С каникул мы плавно перейдем на дистанционное обучение, - объяснил спикер.
Экзаменационный период изначально был запланирован на 25 мая – 29 июня, о переносе сроков речи пока не идет. Конечно, если не появятся новые вводные по ситуации с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU