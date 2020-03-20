2020-03-20T11:35:41+03:00
Общество

В сельских школах Псковской области в 2020 году отремонтируют 19 спортзалов

За время реализации нацпроекта «Образование» в регионе обновят более 80 спортивных залов
Алиса Солнцева
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Детям нужны хорошие спортивные залы.Детям нужны хорошие спортивные залы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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За время реализации нацпроекта «Образование» в регионе обновят более 80 спортивных залов.

В 2020 году в сельских школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов, в 2021 году – еще 20. Об этом на пресс-конференции 20 марта рассказал Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Благодаря реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в школах региона откроются современные и технологичные «Точки роста», материальную базу обновят в домах детского творчества, в южной столице региона откроется «Кванториум» и заработает IT-куб.

Также нацпроект «Образование» будет способствовать развитию спорта в регионе. В рамках проекта запланирован ремонт спортзалов в сельских школах, независимо от того, сколько учеников занимаются в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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