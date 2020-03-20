Псковский проект «Живые уроки» получил высокую оценку экспертного совета Госдумы

20 Март 2020 2020-03-20T11:45:17+03:00

«Живые уроки» - это не только экскурсии, но и проведение обычных академических уроков в совершенно другой локации. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Проект «Живые уроки» Псковской области получил высокую оценку экспертов на совещании в госдуме.

Региональный комитет по образованию надеется, что эту инициативу поддержат, и Псковская область сможет проводить интересные выездные уроки, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 марта.

- Программа «Живые уроки» - это не только экскурсии, но и проведение обычных академических уроков в совершенно другой локации. «Живые уроки» могут позволить , например, провести урок биологии в Полистовском заповеднике, урок музыки – в доме-музее Мусоргского, - отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Кроме того, профильный комитет работает над обеспечением школ автобусами. За последнее время в псковские школы удалось направить более 30 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU