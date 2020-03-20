2020-03-20T12:13:09+03:00
Общество

В Псковской области объявлен пожароопасный период

Четыре пала травы уже зафиксировали в МЧС
Алиса Солнцева
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В огне погибают насекомые, птицы и животные.В огне погибают насекомые, птицы и животные.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области объявлен пожароопасный период.

Администрация Псковской области подписала постановление о начале пожароопасного периода в Псковской области с 20 марта. Это означает, что сжигание травы и разведение костров на земле сельхозназначения и в лесу запрещено, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 марта с Владимиром Якуниным, заместителем начальника ГУ МЧС России по Псковской области.

Случаи сжигания сухой травы и мусора все-таки допускаются, но с соблюдением жестких требований: участок должен быть очищен от сухой травы и мусора в радиусе 25-30 метров, люди должны иметь при себе средства тушения и мобильный телефон, пояснил спикер.

Вероятно, в ближайшее время в связи с теплой погодой и карантином в регионе псковичи отправятся на выездные пикники.

Владимир Якунин отметил, что отдельной регламентации по разжиганию огня в мангалах нет, но в этом случае необходимо соблюдать общие правила безопасности: костер разводить разрешено в 50 метрах от зданий с учетом других правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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