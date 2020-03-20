2020-03-20T12:17:59+03:00
Общество

Олег Мыслевич: Это закон даже не для нас, по нему будут жить дети и внуки

Василиса Алексеева
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Новую Конституцию мы принимаем для наших детей и внуков.Новую Конституцию мы принимаем для наших детей и внуков.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Равнодушным к голосованию никто не должен оставаться, заявил в интервью ПАИ член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич, комментируя изменения в Конституцию РФ.

- Это основной закон, по которому нам жить не один-два года, а 30-40 лет. Это закон даже не для нас, по нему будут жить дети и внуки. Очень важно осознавать это взрослому населению, - сказал он.

По его словам, важно, чтобы каждый понимал эту ответственность, поскольку поправки в Конституцию РФ отразятся не только на жизни голосующего, но и на жизни других поколений.

В Конституции закрепляется уровень минимального размера оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума.

- Это немаловажный пункт для Псковской области, - отметил спикер.

Важный момент в Конституции , по мнению Мыслевича, сохранение исторической памяти, недопущение каких-то искажений фактов истории.

-Мы гордимся нашими предками, которые стояли на защите рубежей России и тысячу лет назад, и 70 лет назад, - отметил он, а также заметил, что полностью разделяет понятие семьи как союза мужчины и женщины и совершенно не принимает «те европейские ценности, которые «захватили» Европу».

- Достаточно большой объем информации для рядового гражданина, и нужно изучить огромный пакет поправок. Важно, чтобы СМИ, быть может, объединили по подгруппам все тезисно с тем, чтобы максимально каждый житель получил достоверную информацию об изменениях и потом бы принял решение о голосовании, - заключил собеседник агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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