2020-03-20T12:21:50+03:00
Общество

Четыре пала травы зафиксировано в Псковской области в этом году

За 2019 год в регионе случилось 1364 пала травы
Алиса Солнцева
Поделиться:
От огня страдают жилые постройки.От огня страдают жилые постройки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

4 пала травы зафиксировали в Псковской области в 2020 году: в Пскове, Невельском и Печорском районах. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщил Владимир Якунин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 марта.

Напомним, что с 19 марта в регионе объявлен пожароопасный период, а это значит, что сжигание травы и разведение костров на земле сельхозназначения и в лесу запрещено.

За пал травы предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 1364 пала травы, к ответственности привлечено 100 виновных лиц. Контролирующие органы выслеживают поджигателей по видеокамерам, установленным на вышках операторов сотовой связи. Также спасатели просят псковичей сообщать о палах травы. Кроме того, виновным лицом является не только поджигатель, но и гражданин, который не осуществил уборку своего участка и покос травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре пала травы зафиксировано в Псковской области в этом году
Олег Мыслевич: Это закон даже не для нас, по нему будут жить дети и внуки
В Псковской области объявлен пожароопасный период
Псковский проект «Живые уроки» получил высокую оценку экспертного совета Госдумы
В сельских школах Псковской области в 2020 году отремонтируют 19 спортзалов
Александр Седунов: Вопрос об отмене летних каникул не ставится
В 2020 году в Агротехническом колледже появится профессиональная мастерская
Заседание по нацпроекту «Образование» с директорами школ Псковской области прошло дистанционно
76-летнюю бабушку заболевших коронавирусом псковичей госпитализировали по решению суда
Историк Елена Александрова: Мы должны защищать национальные интересы
Губернатор Псковской области внес новые пункты в указ по коронавирусу
Петровский парк в Великих Луках преобразится до конца года
В Псковском районе машина сбила беременную лосиху
Великолукский театр покажет «Записки сумасшедшего» онлайн
Тело рыбака нашли в Псковском районе
У троих псковичей обнаружили коронавирус
Псковичи, живущие в сельской местности, могут взять льготную ипотеку