Четыре пала травы зафиксировано в Псковской области в этом году

20 Март 2020 2020-03-20T12:21:50+03:00

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4 пала травы зафиксировали в Псковской области в 2020 году: в Пскове, Невельском и Печорском районах. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщил Владимир Якунин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 марта.

Напомним, что с 19 марта в регионе объявлен пожароопасный период, а это значит, что сжигание травы и разведение костров на земле сельхозназначения и в лесу запрещено.

За пал травы предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 1364 пала травы, к ответственности привлечено 100 виновных лиц. Контролирующие органы выслеживают поджигателей по видеокамерам, установленным на вышках операторов сотовой связи. Также спасатели просят псковичей сообщать о палах травы. Кроме того, виновным лицом является не только поджигатель, но и гражданин, который не осуществил уборку своего участка и покос травы.

ИСТОЧНИК KP.RU