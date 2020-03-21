В Пскове сбившего 13-летнюю девочку водителя избили
В Пскове 20 марта водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Как пишет Псковское агентство информации, мужчину на месте ДТП избил неизвестный.
- Сбили девочку. Мы вышли посмотреть, а на водителя налетели – разбили губу, выбили зуб, пинали ногами, – рассказал очевидец происшествия.
Фото: ПАИ.
Инцидент произошел на улице Леона Поземского, 21/1 в 17:13. Очевидцев инцидента просят обратиться в Госавтоинспекцию.
Водитель объяснил, что две школьницы перебегали дорогу, когда машина была уже совсем близко, и он не успел затормозить. Одна из девочек получила удар и была госпитализирована в Детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU