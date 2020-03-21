2020-03-21T10:09:46+03:00
Происшествия

В Пскове сбившего 13-летнюю девочку водителя избили

Инцидент произошел на улице Леона Поземского
Алиса Солнцева
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Фото: ПАИ.Фото: ПАИ.
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В Пскове 20 марта водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Как пишет Псковское агентство информации, мужчину на месте ДТП избил неизвестный.

- Сбили девочку. Мы вышли посмотреть, а на водителя налетели – разбили губу, выбили зуб, пинали ногами, – рассказал очевидец происшествия.

Фото: ПАИ.

Фото: ПАИ.

Инцидент произошел на улице Леона Поземского, 21/1 в 17:13. Очевидцев инцидента просят обратиться в Госавтоинспекцию.

Водитель объяснил, что две школьницы перебегали дорогу, когда машина была уже совсем близко, и он не успел затормозить. Одна из девочек получила удар и была госпитализирована в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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