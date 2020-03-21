Сотрудница псковского СИЗО завоевала «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу

21 Март 2020 2020-03-21T12:35:43+03:00

Более тысячи спортсменов приехали на чемпионат в Санкт-Петербург

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Начальник психологической лаборатории псковского СИЗО Татьяна Клименко заняла второе место на чемпионате России по джиу-джитсу. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях в спортивной школе олимпийского резерва «Комета» города Санкт-Петербурга участвовало более тысячи спортсменов из разных регионов России. Татьяна Клименко представляла Псковскую область и выступала в технике не-ваза (раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок с помощью болевых и удушающих приемов).

Представительница Пскова провела четыре спарринга, в трех из них спортсменка победила. Став серебряным призером чемпионата, псковичка выполнила норматив мастера спорта по джиу-джитсу и вошла в расширенный состав сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU