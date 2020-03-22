2020-03-22T13:26:54+03:00
Общество

Ремонт автобусной станции в Опочке планируют закончить раньше срока

Ход капремонта на месте проконтролировал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
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Подрядчик, ремонтирующий автобусную станцию в Опочке, уверен, что сдаст объект раньше запланированного срока – конца июля. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, 21 марта вице-губернатор Василий Осипов вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству на месте оценили ход работ.

Подрядчик уже разобрал старую кровлю и выполнил деревянную обрешетку новой. В настоящее время строители ожидают поставки металлических материалов для верхнего покрытия кровли. Она будет фальцевой.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

Работники простучали фасады, выставили строительные леса. Для начала фасадных работ ждут, пока установится благоприятная погода. Для проведения работ необходимо, чтобы среднесуточная температура была не менее пяти градусов тепла.

Тем временем рабочие занимаются внутренним косметическим ремонтом помещений на одной половине здания. Вторая половина по-прежнему доступна для посетителей.

Руководитель подрядной организации заверил вице-губернатора, что все работы идут в графике. Ремонт по плану должны завершить к концу июля, однако подрядчик уверен, что сдаст объект раньше.

КОНКРЕТНО

Опочецкая автостанция — объект культурного наследия федерального значения, она располагается в здании конной почтовой станции, построенной в середине XIX века и входившей в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-ПетербургКиев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. В здании располагались бани, залы для приезжающих, квартира содержателя гостиницы, кухня, комната для записи подорожных и конюшня на 36 лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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