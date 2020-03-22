2020-03-22T14:38:01+03:00
Общество

В Пскове продолжается розыск 46-летнего Романа Иванова

Мужчина пропал без вести почти год назад
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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В Пскове продолжают разыскивать 46-летнего мужчину Романа Анатольевича Иванова. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, он пропал 14 апреля 2019 года на территории Пскова.

На вид Роману Иванову 45-50 лет, его рост – 182 сантиметра, телосложение худощавое, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться в полицию по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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