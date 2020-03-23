2020-03-23T14:08:39+03:00
Общество

Дистанционное обучение в псковских школах продлится до 12 апреля

По мнению председателя комитета по образованию, школы к такому режиму готовы
Максим Дмитриев
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Задать вопросы, касающиеся образовательного процесса, можно также на горячей линии 8 800 444-10-41.Задать вопросы, касающиеся образовательного процесса, можно также на горячей линии 8 800 444-10-41.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В школах Псковской области дистанционное обучение продлится как минимум до 12 апреля. Если будет необходимо, такой формат могут продлить. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил в эфире ПАИ-live.

Александр Седунов заверил, что дистанционная форма не нарушит образовательного процесса: дети будут получать знания, а учителя оценивать выполненные задания. Преподаватели обязаны заносить оценки в электронный журнал, чтобы родители могли следить за успеваемостью ребенка.

- Наши школы готовы к сложившейся ситуации, я уверен. Это просто такой стресс-тест, который позволит нам объединить все дистанционные формы обучения, чтобы пользоваться ими и потом в повседневной жизни, - отметил гость программы.

У большинства школ есть сайты и группы в социальных сетях, с помощью которых образовательные учреждения поддерживают связь с учениками и родителями. В каждой школе есть электронные дневники учащихся.

Комитет по образованию рекомендует в учебном процессе использовать ресурсы Российской электронной школы, где представлены видеоуроки, методические рекомендации, тестовые задания. Кроме того, все учебники издания «Просвещение» находятся в открытом доступе в интернете. В России есть множество открытых образовательных ресурсов.

Региональный комитет по образованию разработал цифровые уроки в помощь учителям. На сайте one.pskovedu.ru размещены материалы по разным дисциплинам. К каждому материалу (к примеру, презентации) могут одновременно подключиться ученики и учитель в режиме видеоконференции. Так вопросы ребят не останутся без ответа, а учитель проконтролирует, насколько они усвоили материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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