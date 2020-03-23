Нинель Салагаева расскажет о новых экономических реалиях в эфире ПАИ-Live

23 Март 2020 2020-03-23T17:29:21+03:00

Вице-губернатор Псковской области представит свой взгляд на развитие региона в нынешней обстановке

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Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостем прямого эфира ПАИ-Live завтра, 24 марта. Спикер расскажет о новых экономических реалиях и их влиянии на регион.

Темами обсуждения станут итоги прошлого года для экономики региона и путь развития экономического потенциала Псковской области в новых мировых и российских реалиях.

Нинель Салагаева представит сценарии развития экономической ситуации, расскажет о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса и ответит на вопросы об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Псковской области.

Ваши вопросы вы можете оставлять здесь, а также задать их спикеру во время трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU