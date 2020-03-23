Нинель Салагаева расскажет о новых экономических реалиях в эфире ПАИ-Live
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостем прямого эфира ПАИ-Live завтра, 24 марта. Спикер расскажет о новых экономических реалиях и их влиянии на регион.
Темами обсуждения станут итоги прошлого года для экономики региона и путь развития экономического потенциала Псковской области в новых мировых и российских реалиях.
Нинель Салагаева представит сценарии развития экономической ситуации, расскажет о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса и ответит на вопросы об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Псковской области.
Ваши вопросы вы можете оставлять здесь, а также задать их спикеру во время трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU