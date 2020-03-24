Три человека пострадали в ДТП в Великих Луках
На Октябрьском проспекте в Великих Луках 25-летняя девушка на «Пежо» не справилась с управлением и перевернулась. В машине было два пассажира. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 23 марта около 15:35.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
При обгоне водитель «Пежо 307» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.
25-летняя девушка получила сотрясение головного мозга, 47-летняя женщина – ушибы, 16-летний подросток – ушиб копчика. Госпитализация не потребовалась.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Девушка была трезва, полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU