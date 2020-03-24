Три человека пострадали в ДТП в Великих Луках

24 Март 2020 2020-03-24T09:36:30+03:00

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На Октябрьском проспекте в Великих Луках 25-летняя девушка на «Пежо» не справилась с управлением и перевернулась. В машине было два пассажира. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 23 марта около 15:35.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

При обгоне водитель «Пежо 307» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.

25-летняя девушка получила сотрясение головного мозга, 47-летняя женщина – ушибы, 16-летний подросток – ушиб копчика. Госпитализация не потребовалась.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Девушка была трезва, полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU