2020-03-24T10:34:15+03:00
Политика

Андрей Царёв: Поправки в Конституцию повышают роль семьи в государстве

Директор Центра лечебной педагогики Псковской области положительно оценивает предлагаемые изменения
Максим Дмитриев
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На фото: Андрей Царев. Голосование по Конституции запланировано на 22 апреля.На фото: Андрей Царев. Голосование по Конституции запланировано на 22 апреля.
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Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв отмечает повышение роли семьи в государстве с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом пишет ПАИ.

- Поправки в Конституцию России сделают государство не просто социально ориентированным, а семейно ориентированным, – объяснил Андрей Царёв.

С внесением поправок социальные обязательства государства наполняются конкретным содержанием, прописанным в ряде статей.

- Очень важно, что провозглашаются обязательства в отношении детей, – продолжил он. – Но государство должно взять на себя обязательства и по семейному устройству детей, которые остались без родителей. Надеюсь, это будет расшифровано более глубоко федеральными законами.

Также спикер отметил важность поддержки некоммерческих организаций и добровольчества государством. Андрей Царев подчеркнул, что НКО и добровольцы оказывают большую помощь в решении многих социальных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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