Андрей Царёв: Поправки в Конституцию повышают роль семьи в государстве
Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв отмечает повышение роли семьи в государстве с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом пишет ПАИ.
- Поправки в Конституцию России сделают государство не просто социально ориентированным, а семейно ориентированным, – объяснил Андрей Царёв.
С внесением поправок социальные обязательства государства наполняются конкретным содержанием, прописанным в ряде статей.
- Очень важно, что провозглашаются обязательства в отношении детей, – продолжил он. – Но государство должно взять на себя обязательства и по семейному устройству детей, которые остались без родителей. Надеюсь, это будет расшифровано более глубоко федеральными законами.
Также спикер отметил важность поддержки некоммерческих организаций и добровольчества государством. Андрей Царев подчеркнул, что НКО и добровольцы оказывают большую помощь в решении многих социальных проблем.
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