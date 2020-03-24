В Псковском областном суде сменился председатель
Председателем Псковского областного суда назначен Олег Лазарев. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей.
Официальное представление нового председателя коллективу суда состоится 26 марта.
Олег Лазарев был председателем Псковского гарнизонного военного суда, в 2019 году Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его на пост руководителя областного суда.
Олег Лазарев родился в 1976 году в Свердловской области. Окончил судебно-прокурорский факультет Уральской Государственной юридической академии.
За время службы работал следователем военной прокуратуры, судьей гарнизонного военного суда и заместителем председателя. С марта 2016 года назначен председателем Псковского гарнизонного военного суда.
Напомним, с февраля 2019 года исполнял обязанности руководителя Псковского областного суда Алексей Лебедев, заместитель председателя по гражданским делам.
ИСТОЧНИК KP.RU