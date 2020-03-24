2020-03-24T10:58:34+03:00
Общество

В Псковском областном суде сменился председатель

Указом президента на эту должность назначен Олег Лазарев
Максим Дмитриев
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Фото: судьироссии.рф.Фото: судьироссии.рф.
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Председателем Псковского областного суда назначен Олег Лазарев. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей.

Официальное представление нового председателя коллективу суда состоится 26 марта.

Олег Лазарев был председателем Псковского гарнизонного военного суда, в 2019 году Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его на пост руководителя областного суда.

Олег Лазарев родился в 1976 году в Свердловской области. Окончил судебно-прокурорский факультет Уральской Государственной юридической академии.

За время службы работал следователем военной прокуратуры, судьей гарнизонного военного суда и заместителем председателя. С марта 2016 года назначен председателем Псковского гарнизонного военного суда.

Напомним, с февраля 2019 года исполнял обязанности руководителя Псковского областного суда Алексей Лебедев, заместитель председателя по гражданским делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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