Марина Гаращенко: По официальным данным, в Псковской области ноль заболевших коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T12:25:06+03:00

В Псковской области ни один случай заражения коронавирусом еще не подтвердился официально. Фото: Алексей ФОКИН

У семи человек положительной оказалась предварительная реакция на экспресс-тест

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По официальным данным, в Псковской области подтверждено ноль случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области, в эфире ПАИ-live.

У семи псковичей предварительный экспресс-тест оказался положительным, поэтому они считаются предположительно инфицированными до тех пор, пока не придут результаты глубокого исследования.

На данный момент госпитализировано 22 человека. Часть из них находится в медицинских боксах (те люди, у которых предварительный результат положительный), часть – в полубоксированных палатах.

Всего в Псковской области обследовано 423 человека.

Напомним, в Псковской области работает круглосуточный оперативный информационный центр. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить ответы на актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область» и канале в Telegram.

ИСТОЧНИК KP.RU