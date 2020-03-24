2020-03-24T13:55:36+03:00
Общество

Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» к 75-летию Великой Победы

Сбербанк примет участие в комплексе мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы в Псковской области
Максим Дмитриев
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К 75-летию Победы в регионе снимут фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы».К 75-летию Победы в регионе снимут фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы».Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Сбербанк примет активное участие в комплексе мероприятий на Псковщине в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня состоялось подписание соглашения по созданию документального фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы». Средства на съемки киноленты будут выделены ПАО Сбербанк.

Соглашение подписали со стороны ООО «Планета кино» исполнительный директор Дмитрий Кабановский и исполнительный директор Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев. Подписание прошло в центральном офисе Псковского отделения Сбербанка.

Фото: Сбербанк. В псковском отделении банка подписали соглашение о сторудничестве.

Фото: Сбербанк. В псковском отделении банка подписали соглашение о сторудничестве.

- 75-летие Победы - знаковая дата для всего нашего народа. Сбербанк не мог остаться в стороне от этого важнейшего события. К сожалению, далеко не все псковичи, а тем более остальные жители нашей страны, знают о том, что Псковская область – родина Знамени Победы. Именно поэтому нами было принято решение о финансировании съёмок фильма, рассказывающего о героических страницах истории нашего региона, – прокомментировала Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк.

Нужно отметить, что идея съемки фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Отличительная особенность данного проекта в том, что документальная лента будет доступна для слепых людей. Они смогут визуализировать молчаливые сцены, действия героев, сцены природы со слов тифлокомментатора, который будет лаконично, но при этом понятно описывать предметы и явления, поясняя, что происходит в кадре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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