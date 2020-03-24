Псковский театр драмы будет показывать спектакли онлайн

24 Март 2020 2020-03-24T16:45:53+03:00

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Псковский драматический театр покажет свои лучшие спектакли на YouTube. Об этом сообщается на сайте учреждения.

- Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина собирается продолжить встречи со зрителями, но в интернет-формате. Вас ждут как показы спектаклей, так и другие приятные неожиданности, - рассказывают в театре.

Первый спектакль вы уже можете посмотреть на «Ютубе». Это недавно снятый с репертуара «Старик» по пьесе Максима Горького в постановке режиссера Анны Потаповой. На сайте доступны два варианта постановки: с ведущим актером псковской труппы Виктором Яковлевым и приглашенным артистом легендарной Таганки времен Юрия Любимова Александром Трофимовым.

Фото: drampush.ru.

- Для нас это новый опыт работы, поскольку мы не хотим прерывать общения с нашими зрителями, - сообщила директор театра Марина Николаева. - Надеемся на скорую встречу вживую! Впереди у нас премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс. Желаем всем здоровья и удачи!

Посмотреть спектакль можно по ссылке на сайте театра: "Старик" (В. Яковлев), "Старик" (А.Трофимов)

КСТАТИ

Премьера спектакля Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитателя» все-таки состоялась, но в условиях карантина, к сожалению, без зрителей. Псковский театр драмы обещал, что видеозапись и этого спектакля вскоре появится на сайте drampush.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU