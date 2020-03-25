Когда закончится отопительный сезон в Псковской области расскажет в эфире ПАИ-live Сергей Грахов
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области ответит на вопросы псковичей в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» 25 марта.
Когда закончится отопительный сезон в регионе расскажет Сергей Грахов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Гостем проекта «Огонь, вода и трубы» в эфире ПАИ-live 25 марта станет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.
Он расскажет о возможности отсрочки коммунальных платежей в условиях профилактики коронавируса. Поделится итогами региона к концу отопительного сезона, расскажет где и какие котельные, сети предстоит модернизировать в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU