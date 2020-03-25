2020-03-25T09:23:24+03:00
Общество

Когда закончится отопительный сезон в Псковской области расскажет в эфире ПАИ-live Сергей Грахов

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области ответит на вопросы псковичей в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» 25 марта.
Василиса Алексеева
Поделиться:
Когда закончится отопительный сезон в регионе расскажет Сергей Грахов.Когда закончится отопительный сезон в регионе расскажет Сергей Грахов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Гостем проекта «Огонь, вода и трубы» в эфире ПАИ-live 25 марта станет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Он расскажет о возможности отсрочки коммунальных платежей в условиях профилактики коронавируса. Поделится итогами региона к концу отопительного сезона, расскажет где и какие котельные, сети предстоит модернизировать в этом году.

Ваши вопросы можете оставлять до и во время эфира здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове мужчина до смерти избил свою мать
Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей и волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом
На завышение цен псковичи могут пожаловаться на горячую линию УФАС
Когда закончится отопительный сезон в Псковской области расскажет в эфире ПАИ-live Сергей Грахов
Псковский театр драмы будет показывать спектакли онлайн
Пропавшую 81-летнюю женщину нашли погибшей в Любятово
Результат теста на коронавирус у Михаила Ведерникова отрицательный
В Пскове пожилая женщина ушла из дома и не вернулась
Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» к 75-летию Великой Победы
Около 7 тысяч человек вернулись в Псковскую область из-за границы
Псковские студенты-медики помогают региону в борьбе с коронавирусом
Марина Гаращенко: По официальным данным, в Псковской области ноль заболевших коронавирусом
На вопросы жителей Псковской области о коронавирусе ответит Марина Гаращенко