2020-03-25T10:43:26+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина до смерти избил свою мать

Пскович находится под стражей
Алиса Солнцева
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Пскович находится под стражей, расследование продолжается.Пскович находится под стражей, расследование продолжается.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Пскове арестовали мужчину, который в ходе конфликта избил свою мать до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

21 марта в квартире на улице Ижорского батальона в Пскове старший сын, который пришел проведать больного отца, обнаружил погибшей свою мать.

Мужчина вызвал полицию, которая задержала подозреваемого – младшего сына женщины. Он выпивал в одной из соседних квартир.

Следователи выяснили, что убийство произошло 2 дня назад, 19 марта. Между сыном и матерью произошел конфликт, мужчина начал бить ее кулаками по голове и туловищу. Женщина умерла от полученных травм.

Пскович обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 уголовного кодекса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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