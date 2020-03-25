В Пскове мужчина до смерти избил свою мать
В Пскове арестовали мужчину, который в ходе конфликта избил свою мать до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.
21 марта в квартире на улице Ижорского батальона в Пскове старший сын, который пришел проведать больного отца, обнаружил погибшей свою мать.
Мужчина вызвал полицию, которая задержала подозреваемого – младшего сына женщины. Он выпивал в одной из соседних квартир.
Следователи выяснили, что убийство произошло 2 дня назад, 19 марта. Между сыном и матерью произошел конфликт, мужчина начал бить ее кулаками по голове и туловищу. Женщина умерла от полученных травм.
Пскович обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 уголовного кодекса).
ИСТОЧНИК KP.RU