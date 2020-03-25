Псковские предприятия отменили пени и штрафы за задержку платежей во время карантина

25 Март 2020 2020-03-25T12:18:39+03:00

Тем, кто не может заплатить дистанционно, можно повременить с платежами. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Псковской области ресурсоснабжающие организации отменили пени и штрафы за неуплату коммунальных услуг вовремя в условиях карантина. Это касается жителей региона, которые не могут оплатить коммунальные услуги дистанционно. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ.

- Мы понимаем, что если человек не имеет возможности пойти в кассу предприятия и оплатить услуги, пени ему начисляться не должны. Чтобы не создавать массовые скопления граждан, мы переговорили со всеми ресурсоснабжающими организациями, и они пошли нам навстречу. Если человек не имеет технической возможности оплатить услуги дистанционно, пени за неуплату вовремя ему насчитывать не будут, - рассказал Сергей Грахов.

Однако некоторые псковичи и местные предприятия приняли эту новость как полное освобождение от платежей. Это не так. За все коммунальные услуги придется заплатить при первой возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU