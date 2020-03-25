Для сферы ЖКХ теплая зима в Псковской области убыточная
На теплой зиме Псковская область в части теплоснабжения не сэкономила. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.
Тепловой режим котельной рассчитан на температуры -10…-12 градусов, а это значит, что на аномально теплой зиме сэкономить не удалось. К примеру, в Пскове горячая вода и отопление греются в одних котлах. Норматив горячей воды – 75 градусов, поэтому прогреть отопление до 45 градусов было невозможно.
- С точки зрения экономики у предприятий нет прибыли, а, наоборот, убытки. При этом предприятия оказались в тяжелом положении, мы постоянно мониторим ситуацию, - отметил Сергей Грахов.
В связи с этим у тех, кто платит по нормативу, перерасчета за зиму не будет. Жители, у которых установлены теплосчетчики, заплатят столько, сколько покажет счетчик. Кстати, у большого количества жителей Пскова и Великих Лук теплосчетчики установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU