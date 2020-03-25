Для сферы ЖКХ теплая зима в Псковской области убыточная

25 Март 2020 2020-03-25T12:28:41+03:00

Перерасчета за отопление в Псковской области не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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На теплой зиме Псковская область в части теплоснабжения не сэкономила. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Тепловой режим котельной рассчитан на температуры -10…-12 градусов, а это значит, что на аномально теплой зиме сэкономить не удалось. К примеру, в Пскове горячая вода и отопление греются в одних котлах. Норматив горячей воды – 75 градусов, поэтому прогреть отопление до 45 градусов было невозможно.

- С точки зрения экономики у предприятий нет прибыли, а, наоборот, убытки. При этом предприятия оказались в тяжелом положении, мы постоянно мониторим ситуацию, - отметил Сергей Грахов.

В связи с этим у тех, кто платит по нормативу, перерасчета за зиму не будет. Жители, у которых установлены теплосчетчики, заплатят столько, сколько покажет счетчик. Кстати, у большого количества жителей Пскова и Великих Лук теплосчетчики установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU