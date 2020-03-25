Сергей Грахов: На капитальный ремонт всегда есть гарантия

25 Март 2020 2020-03-25T12:43:13+03:00

С ситуацией на Горького председатель комитета знаком не был, но теперь проконтролирует устранение недостатков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Псковичи интересуются: что делать, если через полгода после капремонта начала сыпаться штукатурка?

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На улице Горького в Пскове фасады домов № 12 и 24 ремонтировали к Ганзейским дням. С момента ремонта прошло чуть больше полугода, но фасады уже начали сыпаться. С вопросом, есть ли гарантия на капитальный ремонт, обратились жители города к председателю комитета по строительству и ЖКХ в эфире ПАИ-live 25 марта.

- На капитальный ремонт домов в Псковской области, безусловно, есть гарантия. Это обязательное условие любого контракта, - ответил Сергей Грахов. - Если после проведения работ прошло полгода и возникли какие-то проблемы, у меня большая просьба к жителям направлять свои претензии в Фонд капитального ремонта.

Фонд обязан провести работу с подрядной организацией, которая устранит недостатки.

Более того, если в фонде гражданин не получит ответа, Сергей Грахов попросил обращаться в комитет ЖКХ, чтобы он мог лично проконтролировать ситуацию. Спикер заметил, что у комитета есть Instagram-аккаунт, куда можно обратиться и получить ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU