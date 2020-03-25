2020-03-25T15:36:56+03:00
Общество

В Пскове начался ремонт Рижского проспекта

Дорожники делают тротуары на участке от улицы Петровской до Горького
Максим Дмитриев
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Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.
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На Рижском проспекте в Пскове начался ремонт. Об этом передает пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчик приводит в порядок тротуары вдоль проспекта от улицы Петровской до улицы Максима Горького. Дорожники сняли старое покрытие и установили новый бортовой камень.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.

На этой неделе рабочие приступят к ремонту тротуара на Рижском, начиная от улицы Юбилейной в сторону центра. С 1 апреля начнется замена бортового камня вдоль дороги на Рижском проспекте от Юбилейной до Народной. Для этого будет необходимо попеременно перекрывать одну полосу движения. По мнению дорожников, это не создаст больших неудобств для водителей.

Как только позволят погодные условия, подрядчик начнет фрезеровать изношенное покрытие дороги. Официально дорожный сезон в Псковской области стартует 14 апреля.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйство Псковской области.

Напомним, ремонт Рижского проспекта в Пскове проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок окончания работ – 28 августа 2020 года. Ремонтирует проспект подрядная организация «ДорСтройСервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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