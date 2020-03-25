Полиция раскрыла махинации с квартирами в псковских новостройках на 55 миллионов рублей

25 Март 2020 2020-03-25T17:33:45+03:00

В деле о незаконной купле-продаже квартир на Венской и Инженерной 44 потерпевших

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Полиция раскрыла махинации с квартирами в новостройках на 55 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Мошенники, три человека, обманули 44 жителя региона, выручив на подложной купле-продаже более 55 миллионов рублей.

Покупатели с конца 2014 года по декабрь 2016 передавали руководителям строительной фирмы-подрядчика деньги по договору беспроцентного займа. Мошенники предлагали цену ниже, чем компания-застройщик, и обещали передать квартиры в собственность после сдачи новостроек на улицах Венской и Инженерной. Конечно же, права собственности на это жилье у них не было. А некоторые квартиры они «продавали» сразу нескольким людям.

Бизнесмены предоставили в налоговую службу данные о подставных фирмах, которые, таким образом, оказались занесены в госреестр.

Подозреваемым инкриминируются 7 эпизодов преступлений: мошенничество, злоупотребление полномочиями, незаконное образование юридического лица. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.

За время расследования псковская полиция установила и допросила 44 потерпевших, около 200 свидетелей, провела 17 обысков и более 60 выемок бухгалтерских и других документов, объем уголовного дела составил 90 томов, объем обвинительного заключения – около 2700 листов.

ИСТОЧНИК KP.RU