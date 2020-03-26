2020-03-26T13:08:05+03:00
Общество

Вице-губернатор и главный санитарный врач региона расскажут о ситуации с короновирусом в режиме онлайн

Олег Томилин
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Фото Андрея Степанова и Дарьи Хватковой. Коллаж Олега Томилина.Фото Андрея Степанова и Дарьи Хватковой. Коллаж Олега Томилина.
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Пресс-конференцию о ситуации в Псковской области в связи с распространением короновируса COVID-19 и новых мерах по борьбе с ним, на которой отвечать на вопросы будут первый вице-губернатор Вера Емельянова и главный санитарный врач региона, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, можно будет посмотреть онлайн на сайте Псковского агентства информации.

Организаторы пресс-конференции отметили, что решение о трансляции мероприятия было принято во-первых для того, чтобы обычные граждане могли получить важную информацию «из первых рук», а во-вторых, чтобы соблюдать меры профилактики и дать возможность коллегам-журналистам наблюдать за пресс-конференцией дистанционно.

Трансляция пресс-конференции начнется в 15:00 здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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