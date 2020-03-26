Полиция предупреждает: под прикрытием короновируса могут активизироваться мошенники

26 Март 2020 2020-03-26T14:03:43+03:00

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Полиция выпустила предупреждение для граждан о возможной активизации мошенников в связи с распространением короновируса COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции у мошенников стало еще больше возможностей обмана. Доверчивым гражданам могут предлагать разного рода услуги и выплаты, проникать в их жилище якобы для проведения дезинфекционных мероприятий.

В связи с этим полиция призывает жителей области быть бдительными и не вступать в контакт с незнакомцами. «Ни под каким предлогом не предоставляйте посторонним информации о своих счетах, кодах доступа, не пускайте их в жилище», — отмечают в ведомстве.

Для уточнения необходимой информации граждан призывают обращаться в оперативный информационный центр Псковской области по телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003.

«Если вы стали жертвой правонарушения или располагаете значимой информацией, незамедлительно обращайтесь в полицию!» — призывают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU