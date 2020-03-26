С начала года в Псковской области произошло уже 12 ДТП с участием неопытных водителей

26 Март 2020 2020-03-26T14:14:17+03:00

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За 2 первых месяца 2020 года в Псковской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж вождения которых составляет менее 2 лет.

В пресс-службе УГИДББ УМВД России по Псковской области сообщили «Комсомольской правде в Пскове», что в этих ДТП 17 человек получили различные травмы.

При этом из 12 ДТП в 4-х был зафиксирован наезд на пешеходов, в 3-х - наезд на препятствия. Еще в 4-х авариях произошло столкновение двух транспортных средств, а в одном ДТП - опрокидывание транспортного средства.

«Быстрая и рискованная езда, нарушения Правил дорожного движения, неумение справиться с управлением в критической ситуации — вот основные причины ДТП с участием начинающих автомобилистов. Они зачастую халатно относятся к соблюдению требований дорожной безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой забыть о самоуверенности на дороге, беречь себя и своих близких!», — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU