Во Владимирской области задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6 роту псковских десантников

26 Март 2020 2020-03-26T15:18:27+03:00

Даже спустя 20 лет после гибели 6 роты правоохранители преследуют и находят причастных к этому преступлени. Фото пресс-службы администрации Псковской области.

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Во Владимирской области правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6-ю роту 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году под Улус-Кертом.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ, задержанного зовут Майрбек Башаев, он является уроженцем Чечни 1983 года рождения.

Правоохранители заявляют о том, что в отношении задержанного собрана неопровержимая доказательная база о его причастности к нападению на псковских десантников.

Мужчина доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й и части 4-й парашютно-десантных рот 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии. В 20-ю годовщину героической гибели роты — 1 марта 2020 года — президент России Владимир Путин посетил Псков, почтил память павших воинов и встретился с родителями и родственниками героев.

ИСТОЧНИК KP.RU