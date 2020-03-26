2020-03-26T15:18:27+03:00
Происшествия

Во Владимирской области задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6 роту псковских десантников

Олег Томилин
Поделиться:
Даже спустя 20 лет после гибели 6 роты правоохранители преследуют и находят причастных к этому преступлени. Фото пресс-службы администрации Псковской области.Даже спустя 20 лет после гибели 6 роты правоохранители преследуют и находят причастных к этому преступлени. Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Изменить размер текста:

Во Владимирской области правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6-ю роту 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году под Улус-Кертом.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ, задержанного зовут Майрбек Башаев, он является уроженцем Чечни 1983 года рождения.

Правоохранители заявляют о том, что в отношении задержанного собрана неопровержимая доказательная база о его причастности к нападению на псковских десантников.

Мужчина доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й и части 4-й парашютно-десантных рот 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии. В 20-ю годовщину героической гибели роты — 1 марта 2020 года — президент России Владимир Путин посетил Псков, почтил память павших воинов и встретился с родителями и родственниками героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФСБ и МВД пресекли в Псковской области и еще 10 регионах деятельность масштабной сети кибер-воров
Во Владимирской области задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6 роту псковских десантников
Пожилые жители 4-х муниципалитетов Псковской области стали жертвой мошенников и лишились крупных сумм денег
С начала года в Псковской области произошло уже 12 ДТП с участием неопытных водителей
Полиция предупреждает: под прикрытием короновируса могут активизироваться мошенники
Вице-губернатор и главный санитарный врач региона расскажут о ситуации с короновирусом в режиме онлайн
Полиция раскрыла махинации с квартирами в псковских новостройках на 55 миллионов рублей
В Пскове начался ремонт Рижского проспекта
В Псковской области 50 групп детсадов закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Псковской области подтвердились 4 случая заражения коронавирусом
Сергей Грахов: На капитальный ремонт всегда есть гарантия
Для сферы ЖКХ теплая зима в Псковской области убыточная
Псковские предприятия отменили пени и штрафы за задержку платежей во время карантина
В Пскове мужчина до смерти избил свою мать
Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей и волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом
На завышение цен псковичи могут пожаловаться на горячую линию УФАС
Когда закончится отопительный сезон в Псковской области расскажет в эфире ПАИ-live Сергей Грахов
Псковский театр драмы будет показывать спектакли онлайн
Пропавшую 81-летнюю женщину нашли погибшей в Любятово
Результат теста на коронавирус у Михаила Ведерникова отрицательный
В Пскове пожилая женщина ушла из дома и не вернулась
Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» к 75-летию Великой Победы
Около 7 тысяч человек вернулись в Псковскую область из-за границы
Псковские студенты-медики помогают региону в борьбе с коронавирусом
Марина Гаращенко: По официальным данным, в Псковской области ноль заболевших коронавирусом
На вопросы жителей Псковской области о коронавирусе ответит Марина Гаращенко