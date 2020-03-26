ФСБ и МВД пресекли в Псковской области и еще 10 регионах деятельность масштабной сети кибер-воров

26 Март 2020 2020-03-26T16:02:39+03:00

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Федеральная служба безопасности заявила о том, что во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России пресекла в 11 регионах России, в том числе в Псковской области, преступную деятельность группы лиц, занимавшихся продажей краденных данных кредитных и расчетных карт, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем.

Сообщается, что члены группы действовали также в Республике Крым, Северной Осетии-Алании, Калужской, Ленинградской, Московской, Самарской и Тамбовской областях, городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Для реализации своего криминального бизнеса эта группа создала более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

В ходе обысков по 62 адресам пребывания членов организованной группы было изъято более 1 млн долларов США, 3 млн рублей, компьютерная техника, включая серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.

В результате спецоперации силовики задержали более 30 членов группы включая граждан Украины и Литвы, 25 из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована», — отметили в пресс-службе ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU