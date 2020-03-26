Сессия Псковгордумы впервые пройдет в режиме ограниченного доступа

26 Март 2020 2020-03-26T17:52:09+03:00

Несмотря на ограничения на вход, увидеть сессию городской Думы в режиме онлайн смогут все желающие. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Очередная, 36-я по счету сессия Псковской городской Думы 6 созыв впервые пройдет в режиме ограниченного доступа на неё ввиду распространения короновирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе городского парламента, решение об ограничении доступа на заседание представительного публичного органа приняла глава Пскова Елена Полонская.

«По всей стране в связи с пандемией коронавируса ограничивается количество массовых мероприятий. Школы, колледжи перешли на дистанционное обучение, некоторые предприятия — на удаленный вид работы, прием граждан в городской Думе также осуществляется дистанционно, кроме того, следующая неделя объявлена Президентом нерабочей, — отметила она. — Мы свою работу в проведении сессии также перестраиваем: ограничиваем количество участников сессии. Так, количество участников 36-й сессии, которая состоится завтра, 27 марта, не превысит 40 человек, в основном — это депутаты, которые не имеют признаков недомоганий».

По словам Елены Полонской, на сессию не приглашены представители общественных организаций, ограничено присутствие сотрудников городской администрации, аппарата Думы и СМИ. Вход на сессию будет осуществляться строго по спискам.

Как отметила Глава города, видео трансляцию сессии можно будет наблюдать в режиме онлайн на сайте Псковского агентства информации.

ИСТОЧНИК KP.RU