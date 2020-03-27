2020-03-27T12:15:09+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание городских и пригородных автобусов на период каникул

Олег Томилин
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Из-за короновируса изменяется расписание городских автобусов.Из-за короновируса изменяется расписание городских автобусов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» опубликовало расписание городских и пригородных автобусов на период с 28 марта по 5 апреля в связи с объявленными президентом России Владимиром Путиным нерабочими днями для профилактики распространения короновирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в транспортной организации, все эти дни городские автобусы в Пскове будут ходить по расписаниям воскресного дня. В свою очередь маршруты к садоводческим товариществам 28-29 марта (суббота и воскресенье), а также 1, 4 и 5 апреля (среда, суббота и воскресенье) будут ходить по расписаниям субботнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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