Губернатор показал тизер нового фильма о 6 роте

27 Март 2020 2020-03-27T12:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте тизер нового документального фильма о подвиге 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году под Улус-Кертом.

Глава региона написал, что фильм сняла компания OMNI и кинорежиссер Мария Поприцак. Региональные власти первоначально рассчитывали на этой неделе уже провести официальную презентацию фильма, а затем организовать серию показов в школах региона, то теперь «по понятным причинам придётся подождать».

Посмотреть тизер фильма можно по ссылке >>>

ИСТОЧНИК KP.RU