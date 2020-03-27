2020-03-27T12:25:57+03:00
Общество

Губернатор показал тизер нового фильма о 6 роте

Олег Томилин
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Стоп-кадр из тизера нового документального фильма про подвиг 6 ротыСтоп-кадр из тизера нового документального фильма про подвиг 6 роты
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте тизер нового документального фильма о подвиге 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году под Улус-Кертом.

Глава региона написал, что фильм сняла компания OMNI и кинорежиссер Мария Поприцак. Региональные власти первоначально рассчитывали на этой неделе уже провести официальную презентацию фильма, а затем организовать серию показов в школах региона, то теперь «по понятным причинам придётся подождать».

Посмотреть тизер фильма можно по ссылке >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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