Губернатор показал тизер нового фильма о 6 роте
Стоп-кадр из тизера нового документального фильма про подвиг 6 роты
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте тизер нового документального фильма о подвиге 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году под Улус-Кертом.
Глава региона написал, что фильм сняла компания OMNI и кинорежиссер Мария Поприцак. Региональные власти первоначально рассчитывали на этой неделе уже провести официальную презентацию фильма, а затем организовать серию показов в школах региона, то теперь «по понятным причинам придётся подождать».
Посмотреть тизер фильма можно по ссылке >>>
ИСТОЧНИК KP.RU