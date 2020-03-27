Более 100 тысяч рублей украли у жителей Пскова и Острова телефонные мошенники за минувшие сутки
Очередные жители Псковской области стали жертвами телефонных мошенников, которым обманным путём удалось похитить с банковских карт граждан более 100 тысяч рублей.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, одной из пострадавших стала 39-летняя псковичка. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел принадлежащими ей деньгами в сумме более 70 тысяч рублей.
Аналогичным образом злоумышленникам удалось 26 марта похитить деньги у пенсионерки из областного центра. Она недосчиталась на своем счете 39 тысяч рублей.
Наконец, 28-летний житель Острова по все той же схеме лишился 25 тысяч рублей.
В настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела.
В полиции подчеркивают, что потерпевшие, как правило, были хорошо информированы о случаях мошенничества, но все же поддались на ухищрения нечистых на руку лиц. В связи с этим полиция напоминает жителям региона, что при общении с незнакомцами по телефону или в сети нужно быть предельно осмотрительны, не сообщать свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU