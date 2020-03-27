В приюте для животных «Шанс» ограничили посещение для волонтеров

27 Март 2020 2020-03-27T14:31:07+03:00

Карантин в собачьем приюте будет иметь послабления для тех, кто готов взять животное себе. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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С сегодняшнего дня, 27 марта, в приюте для животных автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» вводятся ограничения на посещение волонтерами и добровольцами. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в «Шансе», с этого дня и до особых распоряжений приют запрещено посещать горожанам, отменяются все прогулки и субботники.

При этом, однако, запрет не будет распространятся на тех, кто пришел выбрать питомца для себя. В этом случае должны соблюдаться все меры предосторожности: дистанция, наличие масок, обработка рук.

«Мы ответственны не только за здоровье наших собак, но и за здоровье наших сотрудников и волонтеров. Берегите себя, оставайтесь дома», — призвали зоозащитники.

Отметим, в настоящее время в приюте «Шанс» содержится свыше 160 собак, отловленных с улиц города Пскова. Уход за животными осуществляют работники приюта — в смену 2 человека. Строительные и ремонтные работы, развитие территории приюта полностью ложатся на плечи активистов и добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU