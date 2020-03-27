На псковскую пенсионерку возбудили уголовное дело за фиктивную прописку иностранцев
Жительница Пскова 1958 года рождения стала фигуранткой уголовного дела и-за фиктивной регистрации иностранных граждан.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пенсионерка в своей квартире, расположенной в доме по переулку Машиниста, осуществила фиктивную регистрацию четверых приезжих из Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
По этому факту было возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Женщина уже призналась в содеянном.
Отметим, что подобный факт далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.
ИСТОЧНИК KP.RU