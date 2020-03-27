На псковскую пенсионерку возбудили уголовное дело за фиктивную прописку иностранцев

27 Март 2020 2020-03-27T15:25:49+03:00

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Жительница Пскова 1958 года рождения стала фигуранткой уголовного дела и-за фиктивной регистрации иностранных граждан.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пенсионерка в своей квартире, расположенной в доме по переулку Машиниста, осуществила фиктивную регистрацию четверых приезжих из Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Женщина уже призналась в содеянном.

Отметим, что подобный факт далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU