Вклады жителей Псковской области в 2019 году выросли на 8,5 %
За минувший год вклады жителей Псковской области в банк выросли на 8,5 % и составили на 1 января 2020 года 68,2 млрд рублей. При этом рублевые накопления в общей сумме вкладов жителей региона составили 93,2 %, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в местном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Совокупный объем средств, привлеченных банками от юридических и физических лиц Псковской области, по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению с данными на 1 января 2019 года увеличился на 7,4% — до 88,7 млрд рублей.
В свою очередь средства на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 10,5 %, до 9,1 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей на счетах в банках за рассматриваемый период выросли на 19,8 %, — до 1,7 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU