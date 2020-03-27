Вклады жителей Псковской области в 2019 году выросли на 8,5 %

27 Март 2020 2020-03-27T15:55:36+03:00

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За минувший год вклады жителей Псковской области в банк выросли на 8,5 % и составили на 1 января 2020 года 68,2 млрд рублей. При этом рублевые накопления в общей сумме вкладов жителей региона составили 93,2 %, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в местном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Совокупный объем средств, привлеченных банками от юридических и физических лиц Псковской области, по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению с данными на 1 января 2019 года увеличился на 7,4% — до 88,7 млрд рублей.

В свою очередь средства на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 10,5 %, до 9,1 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей на счетах в банках за рассматриваемый период выросли на 19,8 %, — до 1,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU