Великолучанке грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную продажу чужой машины

27 Март 2020 2020-03-27T16:54:02+03:00

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Жительнице Великих Лук 1988 года рождения грозит до 5 лет лишения свободы за незаконную продажу чужой машины.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в ходе следствия было установлено, что в декабре 2017 года обвиняемая получила во временное пользование автомобиль марки Honda, а 1 сентября 2019 года, действуя против воли собственника, похитила иномарку и продала её. В результате законному владельцу был причинён значительный материальный ущерб на сумму 109 161 рубль.

Эти действия женщины квалифицированы по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Уголовное дело направлено в суд.

В следственной части Следственного управления регионального УМВД отметили, что для полного и объективного расследования всех обстоятельств совершенного противоправного деяния было допрошено 12 свидетелей, проведены выемки и необходимые судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU