Из Пскова уже вывезли 3500 тонн смёта, собранного вдоль дорог

27 Март 2020 2020-03-27T17:56:26+03:00

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В рамках уборки Пскова после зимы подрядные организации уже вывезли порядка 3500 тонн смёта — грязи, песка и пыли, собранных вдоль поребриков дорог.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе органов местного самоуправления областного центра со ссылкой на данные управления городского хозяйства администрации города, в 2019 году вывоз смёта начался в конце марта, а в нынешнем — благодаря теплой погоде — уже с конца февраля. При этом в связи с тем, что ночью держатся минусовые температуры, смёт начинают вывозить только после обеда, когда он отсыреет.

С территории Завеличья и Запсковья подрядчиком ООО «СитиИнвест» вывезено 1400 тонн смета. С территории центра города, которая убирается подрядчиком ГБУ ПО «Автодор», вывезено 1100 тон смёта.

«В день вывозится от 60 до 80 тонн смёта. Представьте, какая бы была экологическая обстановка, если бы его не вывозили», — отметили в УГХ.

ИСТОЧНИК KP.RU