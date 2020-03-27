На период карантина отменяются рейсы автобусов из Пскова в Петербург, Великие Луки и Новгород
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На период действия карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» отменяет движение автобусов по нескольким междугородним маршрутам.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в автотранспортном предприятии, с 27 марта по 12 апреля отменяются все рейсы на маршрутах № 994 «Псков-Санкт-Петербург ч/з Сланцы», № 504 «Псков-Великие Луки ч/з Пустошку» и № 508 «Псков-Новгород».
ИСТОЧНИК KP.RU